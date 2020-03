Riposte sanitaire au Coronavirus: les Forces armées déployées à Touba « Le rôle des Forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes », tel est le thème des festivités du 04 avril 2020 devant marquer la célébration du soixantième anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Au-delà de l’annulation de la grande parade militaro-civile, l’état-major général des armées entendait traduire le thème en actes, compte tenu de l’apparition du coronavirus dans notre pays.

Or, justement, ce virus assassin est en train de déjouer les mailles du dispositif d’alerte et de prévention mis en place par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Et ce, surtout au niveau de la ville de Touba concentrant le plus grand nombre de cas de coronavirus confirmés au Sénégal. Face à cette situation alarmante, l’armée, par le biais du service de Santé militaire, a été réquisitionnée pour le renforcement du dispositif de riposte mis en place dans la capitale du Mouridisme.



Et qui dit riposte dit armée puisqu’elle excelle dans le domaine des contre-attaques ou des réponse vives et immédiates face aux crises de toutes natures. Donc le gouvernement du Sénégal, à l’instar de ceux des autres pays du monde touchés par la pandémie, a déployé, depuis hier lundi, des médecins et infirmiers militaires à Touba.



Mission : construire un hôpital militaire de campagne destiné à recevoir d’éventuels cas de contamination détectés à Touba et autres localités environnantes. Cette structure militaire, une sorte d’ « hôpital de Fann » en miniature, sera équipée de blocs opératoires et de lits de réanimation pour une prise en charge efficace de tout patient souffrant de Covid-19. Donc, avec l’installation d’un hôpital militaire de campagne dans cette ville sainte, les personnels médicaux des structures de santé publique de la zone n’auront plus besoin de faire évacuer les malades à Dakar entraînant des risques de propagation virale.



En tout cas, le thème de ce 60e anniversaire de notre indépendance est en parfaite adéquation avec la situation sanitaire que vit actuellement le Sénégal. Une malheureuse occasion offerte aux personnels du service de Santé des armées, pour la mise en œuvre du concept Armée-Nation au bénéfice des populations…











