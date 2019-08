Risque d’incinération de Mariama Camara rappelée à Dieu en Allemagne: sa famille introuvable Cette jeune femme du nom de Mariama Camara est décédée en Allemagne et se trouve actuellement à la morgue.Cependant, elle risque d’être incinérée s’il n’y a personne pour l’identifier et la réceptionner.

L’association des sénégalais de Bavière dont le président est Wagué Sarr, estime que la somme nécessaire pour le rapatriement du corps a été rassemblée, mais seulement ils ne connaissent pas les parents de la victime qui une fois arrivée en Allemagne, ne s’était pas présentée à la dite association.

Toute personne ayant reconnu cette femme est priée de contacter nos confrères de dakaractu pour faciliter le rapatriement du corps de cette dame.

