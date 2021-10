Risque d’investitures sur les listes Bby : Gackou réaffirme son ancrage à la coalition Yewwi Askan wi et prévient les militants du Gp A la veille des Locales, la bataille des investitures fait rage. Dans un communiqué, le Grand Parti, qui réaffirme son ancrage dans la Coalition Yewwi askan wi, met en garde ses militants. Malick Gackou leur rappelle le principe du respect scrupuleux de la directive du parti interdisant formellement à tout militant de s’associer à une liste de Benno bokk yaakaar. « Tout contrevenant à cette décision sera sévèrement sanctionné par le Conseil de discipline conformément aux modalités du Règlement intérieur du parti. »

Ainsi, il appelle tous les militants à se mobiliser pour le triomphe des valeurs cardinales qui fondent la création du Grand Parti, valeurs réaffirmées aussi par Yewwi askan wi dans sa Charte», souligne le Gp.



Par ailleurs, Malick Gackou «demande également aux membres de la Coalition Yewwi askan wi de procéder à des investitures consensuelles, seul gage pour la forte mobilisation devant nous permettre de remporter la victoire finale au soir du 23 janvier 2022 et mettre enfin le Sénégal sur la voie du développement économique et social pour le bénéfice exclusif du Peuple sénégalais».

Le Quotidien



