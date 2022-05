Risque de blocage de la liste de YAW à Dakar: Barthélémy Dias conteste et menace Le Maire de Dakar, tête de liste départementale de la Coalition Yewwi Askan Wi, dénonce une tentative de forclusion de leur liste, déposée à la Direction générale des élections. Barthélémy Dias promet que si la liste de Yewwi Askan Wi est forclose à Dakar, personne ne participera aux élections.

Le Maire Barthélémy Dias, très frustré, s’attaque violemment à Macky Sall. Il proteste contre une tentative de forclusion de la liste de Yaw à Dakar. Refusant de subir une orchestration fâcheuse, il prend les devants pour alerter. D’après le contestataire, il y a 7 personnes sur leur liste, dont deux investis qui ont déposé des lettres de désistement. Et, la loi, dit-il, leur permet de procéder à leur remplacement.



« Nous avons donné la liste de ceux qui vont les remplacer. Mais ils ont refusé de prendre la liste. Et, ils ont changé la liste qui avait été déposée par le mandataire Déthié Fall pour le département de Dakar », accuse Barthélémy Dias.



Ainsi, il indique que la loi leur offre le droit de procéder au dépôt jusqu’à ce soir à minuit. « Je demande au peuple de Dakar de se mobiliser. Puisque, Macky Sall a dit que Yewwi ne participera pas, je donne rendez-vous au 31 juillet 2022. Si YAW ne participe pas à ces élections, personne n’y participera », menace Barthélémy Dias.



