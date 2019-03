Risque de crash- Pétition de la communauté Sénégalaise établie aux USA contre la compagnie aérienne DELTA...Graves révélations des "Modou-Modou" ... Comme en attestent ces images, la communauté sénégalaise vivant aux USA a initié une pétition contre la compagnie aérienne américaine Delta Airlines. Dakarposte qui a appris de bonnes sources que l'avion qui fait la navette Dakar New York Dakar a failli tomber récemment, a cherché à en savoir davantage.

Suivez la vidéo et les effarantes révélations!

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019

La forte communauté de "Modou-Modou" établie au pays de Trump , paniquée, appelle les autorités Sénégalaises a agir avant que l'irréparable ne se produise.

Les initiateurs de cette pétition se sont prononcés après la prière de vendredi à New York, à la mosquée Keur Serigne Touba.

Un d'entre eux révèle d'ailleurs dans cette vidéo de dakarposte les moments terrifiants vécus dans cet avion pourtant neuf, mais pas du tout rassurant.

Opinant du bonnet, un autre Sénégalais fait savoir que l'avion a, maintes fois, failli piquer du nez avant de se redresser.

En somme, les Sénégalais établis en Amérique se font un sang d'encre et interpellent les autorités du "pays de la Téranga" au premier chef le Président Macky Sall.

Nos tentatives de joindre les responsables de cette compagnie sont restées vaines.



Nous y reviendrons amplement!





Dakarpost.com







