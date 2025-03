Risque de paralysie du nettoiement au Sénégal : Les concessionnaires alertent sur l’accumulation des impayés Le Collectif des Concessionnaires du Nettoiement du Sénégal tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué daté du 23 mars 2025, il annonce une possible interruption de ses services de collecte et de mise en décharge des déchets solides urbains à l’échelle nationale dès le mercredi 26 mars.

En cause, le non-paiement des factures correspondant aux sept derniers mois de 2024, ainsi que les trois mois de l’année en cours. Les concessionnaires dénoncent le non-respect des engagements pris par les autorités pour solder ces créances avant le 31 mars 2025.



Confrontés à des difficultés financières croissantes, ils soulignent l’impossibilité de continuer à préfinancer l’activité, particulièrement en cette période précédant la fête de la Korité, où leurs employés risquent de ne pas percevoir leurs salaires.



Malgré leur attachement au service public et leur souci d’éviter d’importantes nuisances sanitaires, ils appellent à la compréhension des usagers face aux perturbations à venir.



