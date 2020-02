Risque de pénurie de carburant : La Sar dément Les travailleurs des secteurs pétrolier et gazier avaient annoncé des perturbations dans l'approvisionnement en hydrocarbures. En raison dune dette de 200 milliards FCFA que l'État du Sénégal doit aux entreprises du secteur, notamment à la Sar qui serait en rupture de brut. Ce qu’a démenti la société, hier. « Il y a suffisamment de stock dans le pays pour assurer un approvisionnement correct du marché en produits pétroliers. En outre, la Sar réaffirme la décision ferme de ses actionnaires et de l'État de pérenniser l'outil national de raffinage et qu'en conséquence, un important programme d'investissement est en cours de réalisation pour la modernisation et l'extension de ses unités pour un approvisionnement sécurisé du pays à partir du brut Sangomar qui va être prochainement produit au Sénégal», écrit, en effet, un communiqué de la Sar .

