Risque de perturbations à l’aéroport Blaise Diagne : L’Intersyndicale de l’ASECNA dépose un préavis de grève L’Intersyndicale des travailleurs sénégalais de l’ASECNA a déposé, le 12 mars 2025, un préavis de grève pour protester contre l’accumulation de six mois d’arriérés de leur Indemnité de Sécurité Aérienne (ISA). Ce mouvement, qui pourrait entraîner des perturbations dans le transport aérien, débutera le 12 avril 2025 à 08 heures et sera reconductible en l’absence de solutions concrètes.

Instaurée il y a plus de vingt ans, l’ISA est destinée à rémunérer des services régaliens rendus dans le secteur du transport aérien. Son financement est assuré par l’État du Sénégal via les revenus générés par l’aéronautique, notamment les redevances perçues par les structures sous tutelle du ministère des Transports aériens.



Toutefois, contrairement aux autres acteurs du secteur, les travailleurs de l’ASECNA n’ont pas perçu cette indemnité depuis six mois. Malgré de multiples interpellations auprès du ministre en charge des Transports aériens et du Directeur général de l’AIBD SA, aucune solution n’a été trouvée, alimentant frustration et sentiment d’injustice.



Un dialogue sans avancées et une situation préoccupante



L’Intersyndicale affirme avoir privilégié la voie du dialogue avec les autorités compétentes, dans l’espoir qu’un règlement équitable soit trouvé. Cependant, face à l’absence de signaux positifs et à l’aggravation de la situation, les travailleurs réunis en assemblée générale extraordinaire le 4 septembre 2024 ont décidé de passer à l’action en déposant un préavis de grève.



Les revendications des travailleurs portent sur :



• Le paiement intégral des six mois d’arriérés de l’ISA ;

• L’instauration d’un mécanisme garantissant un paiement mensuel régulier ;

• L’intégration des revalorisations de cette prime dans le calcul de l’ISA ;

• Le renforcement des effectifs dans plusieurs corps de métier au sein de l’ASECNA au Sénégal.



Des perturbations à prévoir si aucune issue n’est trouvée



L’Intersyndicale alerte sur les conséquences potentielles de cette grève dans un secteur aussi stratégique que le transport aérien. Si aucune solution n’est trouvée avant le 12 avril, un arrêt de travail de 24 heures, renouvelable, sera observé, ce qui pourrait impacter les vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport international Blaise Diagne.



Toutefois, les syndicats réaffirment leur disponibilité à poursuivre les discussions avec les autorités pour éviter un durcissement du mouvement et assurer la stabilité du secteur. Reste à voir si le gouvernement répondra favorablement à leurs revendications avant l’échéance fixée.



