Risques d’affrontements ce vendredi à Pikine : Des jeunes de l’Apr organisent une marche le même jour et sur l’itinéraire de l’opposition … Le feu couve à Pikine. Vendredi de tous les dangers. Pour cause, les jeunes de Benno Bokk Yakaar (Bby) du département de Pikine, comptent organiser une marche à la même heure et sur le même itinéraire que la marche de l’opposition, prévue demain, vendredi. Ils ont déposé hier une lettre d’information à la Préfecture de Pikine. "Tribune"

Pour eux, leur marche vise à dire stop aux agissements et aux manipulations de l’opposition. « Nous voyons des membres de l’opposition, notamment ceux de Wallu Sénégal et de Réewum Ngor, s’agiter en manipulant la population, pour dire qu’ils ont gagné les élections locales. Mais c’est inadmissible. Comment peut-on gagner une seule commune sur 12 et prétendre gagner la ville de Pikine ? Le comptage des voix a été fait devant leurs représentants au tribunal de Pikine. Ils savent qu’ils ont été laminés », cogne Mouhamed Diagne, responsable politique de l’Afp à Pikine.



A l’en croire, ils ont été jusque-là disciplinés. « Maintenant la jeunesse de Benno de Pikine ne va laisser aucune marge de manœuvre à cette opposition, adepte de la manipulation. Ce sera du œil pour œil et dent contre dent. Y en a assez des tromperies de cette opposition, en perte de repères », peste M. Diagne. De nombreux jeunes de Benno de Pikine se sont déplacés hier à la Préfecture de Pikine, pour déposer leur lettre d’information de marche.



« Nous comptons mettre un terme aux agissements de l’opposition de Pikine et leur faire comprendre que le département est sous le magistère d’Abdoulaye Thimbo. Nous sommes prêts à en découdre avec eux. Si l’opposition veut gagner une élection à Pikine, ses responsables n’ont qu’à descendre sur le terrain et travailler et arrêter de manipuler l’opinion. Ils se trompent », renchérit Ibou Laye Ngom de l’Apr et coordonnateur de la plateforme Cap sur Banlieue.



