Risques de débordement du fleuve Gambie

Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement est préoccupé par la situation du fleuve Gambie. Les données recueillies ces dernières heures sur le fleuve Gambie au niveau des stations hydrométriques de Kédougou indiquent que la côte d’alerte qui est de 07 mètres est atteint depuis mardi à 14 heures 45 minutes avec plus précisément un niveau de 7,02 mètres.



Même si une légère baisse a été aussitôt constatée à 15 heures (7,01 mètres) des débordements du cours d’eau pourraient toujours survenir dans les prochaines heures, notamment sur l’axe Kédougou-Mako-Gouloumbou, dans la mesure où le niveau de l’eau reste encore au-dessus de la cote d’alerte, renseigne un communiqué parcouru par «L’As».



Compte tenu de ces informations, le ministre invite les populations riveraines et les porteurs d’activités aux abords du fleuve Gambie sur l’axe susmentionné parallèlement aux diligences que l’Etat aura à entreprendre, à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d’eau.