Risques liés aux services financiers électroniques : Les acteurs rassurent les usagers

Lors de cette rencontre, un panel a été tenu sur le thème « Finance digitale responsable : protection des consommateurs, prévention, détection, innovation ».



Des échanges qui ont permis de rassurer les différents usagers des services financiers quant à leur sécurité qui constitue une des priorités des fintechs qui opèrent au Sénégal mais également des régulateurs du secteur.



Ainsi, il a été relevé les différentes stratégies, notamment, sur les plans réglementaire et opérationnel mises en place dans le but d’assurer la sécurité des consommateurs.



Raison pour laquelle, un appel a été lancé à l’endroit, non seulement, des consommateurs mais également des institutions pour qu’ils aient « un autre regard sur les Fintechs qui ne sont pas des passerelles pour les fraudeurs ».



Les échanges ont permis, dans la même perspective, de préciser que les « certifications sont adressées aux services et produits et non aux entités ».



« On certifie un produit ou un service et non la structure qui offre ce produit ou ce service », fait-on savoir. Les acteurs du secteur des Fintechs ont été aussi appelés à « se mettre ensemble dans le dessein de faire face aux défis liés aux différents risques ».



Par ailleurs, Omar Diallo, membre fondateur de Senstartup qui a initié cette rencontre a soutenu que « ce n’est pas un tabou de réunir Wave et Orange money », même s’ils sont de grands concurrents.



« C’est très normal de les réunir pour une belle convergence économique », dit-il avant d’ajouter que, pourque le pays rayonne, il faut que les acteurs se parlent afin d’apporter des réponses idoines aux attentes des différentes couches de la population.



Bassirou MBAYE



La Sonatel a accueilli, jeudi 20 juillet dernier dans les locaux de son siège, les acteurs de l'écosystème des Fintechs dans le cadre de Dakar Fintech Meet Up.