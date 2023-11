Rita Hora – Feuneu: 5 mois de mariage et déjà le divorce ?

Connue sous le nom de «Nathalie » dans la série sénégalaise «Karma », Rita Hora de son vrai nom, aurait mis fin à son mariage avec Feuneu, après 5 mois de vie commune, selon des sources de "Kawtef".



Après avoir fait un tour sur les comptes Instagram des concernés, on constate aussi qu’il n’y a plus de photos, vidéos et souvenirs qui lient le couple. Même les photos de mariage ont été soigneusement supprimées



L’actrice a même enlevé le nom de son mari « Biazi» dans son compte snapchat.



Du moins, pour le moment, Kawtef.com qui « creuse », vous promet d’y revenir amplement.