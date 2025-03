Riz brisé ordinaire : Le prix du kg va passer de 410 FCfa à 350 FCfa, à partir du 3 avril prochain

Selon M. Diop, l’objectif était de discuter de la révision du prix du riz, en analysant les cours mondiaux et en évaluant l’implication de l’État pour une baisse des prix. La rencontre a servi de cadre au ministre pour annoncer la baisse de 60 FCfa à partir du 3 avril prochain, du prix du riz brisé ordinaire. Le prix du kilogramme va passer de 410 FCfa à 350 FCfa.



« Nous avons informé les consommateurs qu’une baisse des prix était possible. Une proposition de 350 francs CFA le kilo a été faite, ce qui représente une réduction de 60 francs par rapport à mai. Le Cnc propose ce tarif, soit 100 francs de moins que le prix initial de 450 francs sous l’ancien régime. Le sac de riz, qui coûtait 22 000 francs CFA, passera ainsi à 17 000 francs CFA », a expliqué Serigne Guèye Diop.



Il informe que plusieurs missions sont allées en Inde pour négocier une réduction des tarifs et éliminer les intermédiaires. Selon le ministre, tous les intermédiaires entre les producteurs indiens et les acheteurs sénégalais seront exclus de la chaîne, supprimant ainsi les coûts superflus responsables de la hausse. Après négociations, renseigne le ministre, le prix d’achat a été fixé à un maximum de 380 à 480 dollars la tonne, soit 240 FCfa le kilo.



Le ministre de l’Industrie a indiqué que le Cnc est une instance consultative qui regroupe grossistes, détaillants et commerçants pour discuter des marges à appliquer. À l’issue des concertations, un rapport est soumis au président de la République, qui fixe officiellement le prix.

Adou FAYE





