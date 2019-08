Robert Sagna évoque son retrait de la politique : « A chaque fois que je vois le président Macky Sall… » Robert Sagna ne s’est visiblement pas remis de la défaite du président Macky Sall à Ziguinchor lors de la dernière élection présidentielle. L’ancien ministre d’Etat qui est revenu sur le sujet, ce weekend, a également évoqué son retrait de la scène politique, à 80 ans.

« Le président Macky Sall a priorisé la Casamance, il ne devait pas perdre ici. Je ne comprends pas pourquoi il a perdu en Casamance », a encore ruminé l’ex ministre de l’agriculture de Diouf, ce weekend lors de l’Assemblée générale de son parti, Rsd/Tds, dans des propos relayés par la RFM.

Et d’avouer : « A chaque fois que je vois le président Macky Sall, j’ai la tête basse ».

Robert a évoqué, dans la foulée et pour la première, fois son retrait de la scène politique.

« Il est temps que je me repose. Je suis fatigué. Je ne suis pas éternel. C'est la loi normale des choses. Il faut penser à ma succession. Il faut que les choses se renouvellent. Mais, c'est vous qui devez décider », a-t-il dit à ses militants.

Pour cela, suggère-t-il, « Il faut que le parti soit organisé. Il faut que les sections fonctionnent normalement. Il faut que les comités soient animés ».



