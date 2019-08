Robert Sagna: « je ne suis pas éternel, il est temps que je me repose.… »

Robert Sagna a déclaré ce week-end à Ziguinchor qu’il pense à sa retraite politique. Le Secrétaire général du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie (Rsd), a invité ses partisans à préparer sa succession estimant plus avoir les forces et l’énergie pour continuer de faire de la politique.



« Je ne suis pas éternel, Dieu a fait que j’ai fait ce que j’ai pu. Notre temps est passé, il est temps que je me repose. Par conséquent, il faut que vous pensiez à ma succession », a-t-il lancé. Et d’ajouter : «Il faut que le parti s’organise pour des renouvellements. Et c’est vous qui allez décider ». Le leader de Rds par ailleurs coordonnateur régional de la coalition Benno Bokk Yaakar s’exprimait ce week-end, lors d’une assemblée générale de remobilisation à Ziguinchor.



