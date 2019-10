Robert Sagna, président du Grpc : « Le Mfdc veut aller vers la paix » Le président du Groupe de réflexion pour la Casamance (Grpc) a expliqué pourquoi il a tenu sa rencontre à Youtou, dimanche, près de Kassolol. RoBert Sagna affirme, en effet, que c’était une demande du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc).

« Le Mfdc nous a dit sa volonté d'aller vers la paix. », a déclaré Robert Sagna sur la RFM, ajoutant que « le MFDC a respecté ses engagements. Il n’y a plus de braquage, d’attaque armée ou de coupeur de route ».

Et d’ajouter, « d’ailleurs le président s’en félicite et a demandé au gouvernement que les efforts se poursuivent pour aller vers la paix ».

Robert Sagna a toutefois, préféré ne pas répondre à ceux qui l’accusent de faire perdurer les choses et de retarder volontairement les conclusions dans cette mission qui lui a été confiée.



