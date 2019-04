Robert Sagna répond à Salif Sadio : « Nous ne sommes pas des indépendantistes » Robert Sagna a répondu à Salif Sadio, le chef de l’aile combattante du MFDC, en minimisant les propos du chef rebelle. « Il n’y a pas d’élément nouveau », a indiqué l’ancien maire de Ziguinchor dans l’émission Grand Jury de la RFM.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Avril 2019 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Et de poursuivre, « nous ne sommes pas des indépendantistes casamançais. Nous pensons qu’il faut combattre les idées qui ne nous paraissent pas aller dans le sens de l’intérêt des casamançais ». Le président du GPRC a déclaré qu’il ne s’agit pas de le « mettre de côté, mais nous pensons qu’il faut privilégier le dialogue, plutôt que les armes ». Et de marteler, « les déclarations de Salif Sadio ne me froissent pas ».

