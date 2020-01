Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Roger Federer bientôt premier milliardaire dans le monde du tennis Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 09:45 | | 0 commentaire(s)| Roger Federer devrait atteindre, à fin 2020, la barre du milliard de dollars de gains. C’est le magazine «Forbes» et le site tennis.com qui l’affirment. Il rejoindra ainsi Tiger Woods, Michael Jordan et Floyd Mayweather au palmarès.





Roger Federer serait “ le premier milliardaire du tennis ” en 2020 et ne sera que le quatrième sportif à rejoindre le club exclusif des athlètes les plus riches de tous les temps après Jordan, Woods et Mayweather.



La légende du tennis suisse a fait fortune grâce à une combinaison de prix en argent et de recommandations avec une gamme de marques mondiales.



Selon Tennis.com, Federer a déjà gagné 689 millions de livres sterling, et 153 millions de livres sterling supplémentaires seront garanties par des contrats de parrainage convenus dans les mois et les années à venir.



Les chiffres de l’ATP indiquent que Federer a récolté 98 millions de dollars en prix pour les tournois en simple et en double. Il a également gagné de l’argent dans des compétitions majeures et a participé à un tournoi d’exhibition sud-américain pendant la morte-saison qui rapporte 7,6 millions de livres sterling chaque année.



Mais Businessinsider.com a affirmé que c’est son succès commercial loin du court de tennis qui l’a aidé à amasser sa fortune avec des accords de parrainage avec des marques telles que Rolex, Uniqlo, Credit Suisse et Mercedes Benz.



Forbes a également signalé que le revenu annuel de Federer avait atteint un niveau record de 80 millions de livres sterling. Le chiffre représente une augmentation considérable par rapport aux 59 millions de livres sterling qu’il a estimé avoir gagnés en 2018.



Le parrainage de trois ans de Federer avec Uniqlo, qu’il a réçu en 2018, aurait une valeur de 23 millions de livres sterling par an et le 20 fois vainqueur du Grand Chelem avait auparavant un contrat de plusieurs millions de livres avec Nike.















Accueil Envoyer à un ami Partager