Roger de "Pod et Marichou" : "Cinéma yomboul, on entend du tout..." Le ministère de la Culture a organisé hier mercredi, une fête pour les lauréats sénégalais au Fespaco 2019. Accroché en marge de cette cérémonie par Leral Tv, l'acteur Roger de la série de "Pod et Marichou" a invité les jeunes qui veulent suivre ses pas à redoubler d'effort, pour propulser le cinéma sénégalais de l'avant.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos