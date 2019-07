Roi des arénes – Modou Lo : « Ceux qui trouvent mon combat avec Eumeu Sene illogique sont des supporters »

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|

Le titre de Roi des arènes est l’enjeu du combat Modou Lo vs Eumeu Séne. Un combat qui aura lieu le 28 juillet au stade Leopold Sédar Senghor. Alors que certains pensent que Modou Lo ne devrait pas être Roi des arènes s’il parvenait à battre Eumeu Séne, le roc des parcelles assainies s’est défendu.



Invité dans l’émission « Lambi Goor », Modou Lo s’est prononcé sur plusieurs sujets notamment son parcours et la préparation d’un combat. Il l’a lancé un message aux jeunes qui veulent entrer dans la lutte. S’inspirant de son expérience, Modou Lo estime qu’il faut avoir un métier dans la vie et ne pas prendre la lutte comme une fin en soi. La lutte devrait être une passion et passer après le métier qui est essentiel.



« La lutte est une passion pour moi avant de devenir un métier. Moi j’alliais mon métier et la lutte. Je me réveillais à 4h du mat, je travaillais avec la voiture pour terminer vers 8 heures. Puis j’enchaînais à l’atelier ou je travaillais comme soudeur métallique. Ce n’est qu’après la descente vers 17 heures que je pouvais enfin commencer les entraînements » a t’il raconté.



La préparation d’un combat nécessite un planning d’entrainement spécial. Selon le lutteur des parcelles assainies, il est important d’être suivi sur tous les plans. Mais les entraînements, la bonne alimentation et une bonne hygiène de vie demeurent prioritaires. D’ailleurs, ils priment sur tout révèle t’il : « La lutte est traditionnelle. Porter des gris gris est donc une chose naturelle mais il est clair que tout ce que nous portons ne nous donne pas forcément la victoire. S’entraîner est impératif! Et d’ailleurs c’est ce qui fait de nous des sportifs, il faut respecter les séances d’entrainement, faire le nécessaire pour le combat. Dans toute la préparation du combat, c’est le jour du combat qui est le plus difficile. »



Face à Eumeu Séne, Modou Lo veut la couronne du roi des arènes. Un titre que certains contestent déjà, Modou Lo argumente ainsi: « Celui qui a le titre de Roi des arènes actuellement, je l’ai battu et là je dois lui accorder une revanche. Ceux qui disent que ce n’est pas logique, raisonnent comme des supporters. Celui qui m’a battu (Balla Gaye 2), c’est Eumeu Sene qui l’a terrassé deux fois. Donc il n’a rien à prouver la-bas. Tandis que son combat avec moi suit une logique qui est de prendre sa revanche et de me vaincre. »

