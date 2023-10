[Roman] « Les liens maudits »: Dado Touré porte-voix des femmes violentées

« Les liens maudits », c’est le roman par lequel Dado Touré, étudiante à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, s’est révélée au monde du livre. Originaire de Tivaouane, Dado Touré a publié son premier roman le 24 décembre 2022. Cependant, ce n’est qu’en octobre 2023 qu’elle a entamé la promotion de son ouvrage. Cette première œuvre littéraire […]

« Les liens maudits », c’est le roman par lequel Dado Touré, étudiante à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, s’est révélée au monde du livre. Originaire de Tivaouane, Dado Touré a publié son premier roman le 24 décembre 2022. Cependant, ce n’est qu’en octobre 2023 qu’elle a entamé la promotion de son ouvrage. Cette première œuvre littéraire a été présentée, samedi 21 octobre, dans la cité religieuse.

Par Ibrahima NDIAYE (Correspondant à Tivaouane)

Un baptême du feu. Dans ce premier ouvrage de 86 pages, l’auteur du roman « Les liens maudits » (publié chez Fama éditions) dénonce les violences faites aux femmes. Dado Touré aborde aussi plusieurs sous-thèmes liés à l’injustice et aux violences exercées contre la gent féminine. Le livre « Les liens maudits » raconte ainsi deux histoires de viol concernant une mère et sa fille liées, par ailleurs, par un destin commun. Deux intrigues en une seule trame qui suscite compassion et indignation chez le lecteur, selon l’auteure du livre. Le thème principal dans ce livre, c’est le viol, mais le roman traite également de virginité, d’amour ou encore d’amitié, avec comme personnages principaux Saly et sa mère Niania rejetée, stigmatisée parce qu’ayant perdu sa virginité avant son mariage. « Les liens maudits », inspiré de la réalité, laisse un goût amer au lecteur du fait des nombreuses injustices qui y sont relatées à travers les personnages que sont Saly et Niania. Une manière pour l’auteure de se faire l’avocate de la femme dans la société sénégalaise. Après deux mois de réflexion et d’écriture, Dado Touré a rencontré toutes les peines du monde pour éditer son premier livre.

Après une première tentative décevante avec une première maison d’édition, Dado a failli jeter son manuscrit à la poubelle. « C’est dans ces périodes de doute et de désespoir que mon professeur de français à l’Ugb (Université Gaston Berger) m’a mis en rapport avec Fama éditions, de Moustapha Ndéné Ndiaye, qui en quatre mois m’a permis de publier mon premier roman, sans aucune difficulté », a-t-elle expliqué.

Pour l’écrivaine, l’édition est un casse-tête pour les jeunes auteurs au Sénégal. Il faut beaucoup de moyens financiers, de la patience et du courage pour être publié. Des difficultés qui ont poussé Dado Touré à vouloir mettre sur pied une association d’écrivains de Tivaouane pour ainsi regrouper les jeunes plumes de la cité religieuse de Seydi El Malick Sy. Malgré ces difficultés, Dado Touré donne rendez-vous à ses lecteurs, s’il plaît à Dieu, dans deux ans, pour son deuxième roman.

Selon l’auteure des « Liens maudits », il y a à Tivaouane des jeunes qui viennent d’intégrer le monde de la littérature et qui ont besoin de soutien afin de porter haut le flambeau de l’écriture et de la lecture dans la cité religieuse. D’ailleurs, Dado a émis, lors de sa cérémonie de dédicace, le souhait d’organiser des séances de lecture dans les écoles afin de redonner aux élèves le goût de la lecture au moment où l’on a fini de constater que les jeunes ne lisent presque plus.

Source : https://lesoleil.sn/roman-%e2%80%89les-liens-maudi...