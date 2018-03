Ronaldinho se lance bien en politique

La reconversion de Ronaldinho semble bel et bien lancée. Comme l'évoquait la presse locale en décembre, l'ancienne star du foot brésilien se lance en politique. "Roni", âgé de 37 ans, a rejoint mardi les rangs du Parti républicain brésilien (PRB, droite), considéré comme le bras politique de l'Eglise universelle du Royaume de Dieu (EURD, néo-pentecôtiste).



Le champion du monde 2002 et Ballon d'Or 2005, dont la retraite sportive a été annoncée en janvier, pourrait être candidat aux prochaines élections générales prévues en octobre.

"Heureux de pouvoir participer à un projet qui recherche le meilleur pour notre pays"

"Je suis heureux de pouvoir participer à un projet qui recherche le meilleur pour notre pays et qui est porteur de modernité, bonheur et santé pour toute la population", a déclaré Ronaldinho dans un communiqué diffusé par son parti.



Le PRB, auquel appartient le maire de Rio Marcelo Crivella, a fait savoir que le numéro 10 s'était engagé à "à contribuer aux projets et propositions du parti aux niveaux local et fédéral". "Il n'a pas été décidé s'il se présenterait à une élection"

"Pour le moment, il n'a pas été décidé s'il se présenterait à une élection", a fait savoir à l'AFP une source au sein du PRB.



Après avoir commencé au Gremio Porto Alegre, sa ville natale, Ronaldino était devenu une star au PSG (2001-2003) puis au FC Barcelone (2003-2008).



Champion du monde en 2002, Ballon d'Or en 2005, vainqueur de la Ligue des champions en 2006, il avait ensuite porté les couleurs de l'AC Milan (2008-2011) avant de rentrer au Brésil, à Flamengo (2011-2012) et à l'Atletico Mineiro (2012-2014), avec qui il a remporté la Copa Libertadores en 2013.



Rmc