Ronaldo: «Je pensais qu’à 35 ans, je serais à Madère en train de pêcher»

À l’occasion de son 35e anniversaire, Cristiano Ronaldo a accordé une interview au média portugais ‘Canal 11’, dans laquelle il a fait le point sur son passé et sur sa forme actuelle à la Juventus.



«Ce que je pensais faire à 35 ans ? Pêcher à Madère. Cela ne m’a jamais traversé l’esprit. Je voulais être un joueur professionnel, mais je n’ai jamais pensé que je gagnerais tout ce que j’ai gagné», explique l’attaquant portugais.



L’ambition de Cristiano Ronaldo est irréalisable et, bien qu’il ait déjà remporté quatre titres Ligue des Champions, il veut son cinquième grand titre continental : « Jouer pour la Juventus me donne cette chance de gagner à nouveau.»