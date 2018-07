Ronaldo à la Juventus, ça serait pour 340 millions d'euros

Après Tuttosport et Marca mardi, c’est au tour de la Gazetta dello Sport de faire sa Une sur Cristiano Ronaldo ce mercredi. Sous le titre «Juve-CR7», le quotidien italien parle d’une «merveilleuse idée» et d’une affaire autour de 350 millions d’euros.



Pour le quotidien sportif, un transfert du quintuple Ballon d’Or portugais est possible et détaille les dessous financiers de l’affaire.

Pour le journal au papier rose, la clause de l’attaquant portugais serait de 100 millions d’euros, ce qui est dans les cordes des champions d’Italie. Le salaire proposé au Portugais serait de 30 millions d’euros, pour un contrat de 4 ans, soit une dépense brute de 240 millions d’euros sur la période.



En cumulé, la venue de CR7 coûterait 340 millions d’euros à la Vieille dame, qui est prête à se séparer de Gonzalo Higuain cet été. Si le journal n’apporte aucune garantie sur la possibilité du transfert, il précise que la rumeur prend de l’ampleur et s’avère plus que jamais d’actualité.