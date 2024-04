Rond-point EMG : Un bus Tata se renverse et fait un mort

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2024 à 17:11 | | 0 commentaire(s)|

Ce lundi, un bus TATA de la ligne 32 s'est renversé au rond-point EMG. L'accident a fait un mort et 23 blessés, dont 10 dans un état grave. Le bilan a été confirmé par le Capitaine Aïssatou Keïta, commandant d'unité de la 12e Compagnie d'incendie et de secours de Dieuppeul, relate "Seneweb".



« Nous avons été alertés à 12h52 pour un accident de la circulation à hauteur du rond-point EMG. Sur les lieux, nous avons trouvé qu'il y avait un renversement d'un bus TATA, qui a occasionné 24 victimes, dont 10 blessés graves, 13 blessés légers et malheureusement, nous avons dénombré un corps sans vie de sexe féminin », a-t-elle déclaré.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook