Ront Point Jvc : Un conducteur percute un policier et se fait arrêter avec de la drogue et une arme à feu

Un fait inédit s’est produit, ce mercredi, au rond-point JVC sis sur les deux voies de liberté 6. Un jeune conducteur a failli tuer un policier sur cet axe le percutant. Quid des faits ? Selon nos sources, tout est parti quand le policier, soupçonnant le véhicule, a sommé au conducteur de s’arrêter pour les besoins d’un contrôle.



L’individu n’a pas obtempéré. Pis, il a tenté de foncer sur le limier qu’il a percuté en poursuivant sa course. Mais il n’est pas allé loin d’autant plus qu’il a été arrêté près de la boulangerie jaune, à quelques encablures du supermarché Auchan. La fouille effectuée dans le véhicule a permis de savoir les raisons pour lesquelles le jeune conducteur ne voulait pas s’arrêter.



Selon des informations obtenues par Emedia.sn, une quantité importante de de chanvre Indien aurait été découverte dans la bagnole. En sus, il avait par devers lui une arme à feu. Le policier, blessé, a été acheminé à l’hôpital principal de Dakar. Quant au jeune homme, il a été arrêté et conduit au commissariat central de Dakar où il est placé sous le régime de la garde à vue.



