Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ross Béthio : Le Maire Faly Seck décaisse 16 millions FCfa pour équiper le nouveau Lycée Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2022 à 01:41 | | 0 commentaire(s)| Le Maire de Ross Béthio a procédé à la remise de 462 tables-bancs au Lycée Elhadji Amadou Bécaye Diop. Ce don d’une importance capitale pour le secteur de l’éducation de Ross Béthio, est estimé à plus de 16 millions FCfa. Cet un acte symbolique qui va rester gravé dans les mémoires des populations de Ross Béthio.

Depuis son élection à la tête de la mairie, le premier magistrat de la ville de Ross Béthio multiplie les actions dans divers secteurs. Lors de la réception du nouveau Lycée de Ross Béthio dénommé Elhadj Amadou Bécaye Diop, Faly Seck avait promis de doter l’infrastructure d’équipement informatique et de tables-bancs.



Avec cette remise des tables-bancs, le maire Faly Seck vient encore respecter son engagement. Ce geste témoigne encore la volonté du maire Faly Seck, d’accompagner les élèves de sa localité. Ces équipements vont de manière significative, améliorer les résultats scolaires des élèves.



Pour rappel, le Lycée Elhadji Amadou Bécaye Diop est construit sur une superficie de près de 4 hectares. Sa réalisation faisait partie des projets de l’ancien maire, Elhadji Amadou Bécaye Diop, qui avait effectué la pose de la première pierre en 2019.



Pour honorer la mémoire de l’ancien maire de Ross Béthio, rappelé à Dieu en 2020, l’actuel maire Faly Seck avait décidé de baptiser le nouveau lycée de la ville, du nom de Elhadji Amadou Bécaye Diop. Celui-ci a été maire de la localité, de 2014 à 2020.



L’établissement compte 16 salles de classe et peut accueillir jusqu'à 800 élèves.





Accueil Envoyer à un ami Partager