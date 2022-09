Rosso Sénégal: La douane saisit plus de 1,2 milliard F CFA sur deux mauritaniens en complicité avec...

Deux ressortissants mauritaniens, El Moctar et Jamal, en complicité avec des Sénégalais, ont été arrêtés à Rosso transportant des devises d'une valeur de plus de 1,2 milliard FCFA. Ils ont été appréhendés par les agents de la douane du bureau de Rosso et placés en garde à vue à la gendarmerie de Rosso.



Selon les sources de Leral, ces derniers transportaient plus d'un million 600 mille euros et des devises en dollars.



Ils prétendaient aller à Dubaï, mais l'argent vient de deux hommes d'affaires et un politicien sénégalais, a renseigné les sources de Leral.

