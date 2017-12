Rosso Sénégal : Un étudiant nigérian attaque au couteau un agent de la police

Une première au Sénégal ! Un agent des forces de l’ordre a été victime d’une attaque au couteau. Les faits (qui rappellent ce qui se passe en occident où l’attaque au couteau est plus fréquente), se sont passés samedi dernier à Rosso Sénégal. Aux environs de 17h, alors qu’il procédait au contrôle des occupants d’un véhicule, sur ce point de passage de la frontière, l’Agent de Police Papa Mamadou Sall en service au Commissariat Spécial de Rosso a été pris pour cible par un étudiant nigérian qui l’a planté deux coups de couteau, au dos et à l’épaule gauche. Il a été sauvé d’une mort certaine par Alioune Ndiaye (habitant à Mbagam, Rosso). Ce dernier a aussi reçu un coup de couteau au niveau de la poitrine. Ils ont tous les deux été évacués à l’hôpital régional de Saint Louis. Mais selon les informations de la police, leurs jours ne seraient pas en dangers. L’agresseur identifié au nom Egbedi Oderoghne Odeyouho, étudiant, né en 1986 à Abuja (Nigérian) a été arrêté par les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Rosso qui étaient de passage sur les lieux au moment des faits. On ignore pour l’instant ces motivations, mais selon les premiers éléments de l’enquête, il été trouvé porteur d’un passeport Irlandais avec la même identité mais avec un lieu de naissance différent (né à Londres).

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie.



Leral.net