Route pavée sans canalisation dans des quartiers inondables : Le Projet du maire de Keur Massar indésirable à Aladji Pathé Tribune- Entre maisons inondées, familles délogées par les eaux de pluies et relogées dans des écoles, chez des voisins, structure de santé fermée, insécurité et diktat des agresseurs et des serpents, etc. Aladji Pathé et environs subissent de plein fouet les affres des inondations. Ce vieux quartier de Keur Massar, en proie aux inondations depuis 2012.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2024 à 10:54

Dans ce quartier, le démarrage des travaux de pavage par le maire de Keur Massar sud n'est pas la bienvenue, faute de canalisation. Laurian Diatta explique : « À Keur Massar Sud plus précisément à Keur El Hadji Pathé, nous avons constaté que le maire a commencé à mettre en place des pavés alors qu’il n’y a pas de canalisation », a-t-il déclaré.



« En tant qu’habitant de cette localité on s’est dit que cela peut créer des dégâts. « Voilà pourquoi nous sommes là pour lancer un alerte aux autorités afin qu’ils sachent que Keur El Hadji Pathé a besoin de canal avant paver les routes », a-t-il ajouté.



Laurian Diatta d'interpeller les autorités : « Nous jugeons nécessaire cette communication entre le maire et les habitants de cette localité pour nous expliquer les études d’impact environnementales et les études d’impact socio-économique. Et jusqu’à présent nous avons rien vu. Mais vu que c’est déjà passé, ce que nous disons au maire c’est de faire de telle sorte qu’avant de paver cette route principale qu’il ait une canalisation car les dégâts sont énormes.



Nous sommes inquiets du fait que nous n’avons toujours pas de réponse palpables qui nous permet d’avoir confiance en ce projet. C’est pourquoi nous sommes là aujourd’hui pour alerter et lancer un appel au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et au premier ministre Ousmane Sonko afin qu’ils puissent venir en aide les populations de Keur El Hadji Pathé et accélérer le projet.



Je précise que nous n’avons pas de problème avec le projet du maire car cela va de l’intérêt de la population mais avant que ce projet ne puisse se terminer, nous pensons qu’il faut une solution durable mais pas une solution temporaire. Donc ce pavage sans canalisation est une solution temporelle et nous ne voulons pas de cela mais d’une solution définitive. Dès l’instant qu’il y’a cette canalisation, il pourra utiliser tous les pavés dont il dispose pour la localité.



Pour être plus claire, nous lui avions soumis notre plaidoyer lors d’une audience accordée dans le cadre de la santé mais il s’est trouvé qu’il a commencé à mettre en place les pavés pour des raisons que nous ignorons et c’est pour cette raison que nous insistons car nous savons que les conséquences seront désastreuses pour notre localité », a-t-il ajouté.



