Royal Air Maroc au Sénégal : Les employés dénoncent des abus et une gestion injuste de leurs droits Les employés de Royal Air Maroc (RAM) au Sénégal vivent une situation critique marquée par des abus flagrants et une gestion qu'ils jugent inéquitable de leurs droits. Depuis plusieurs années, ces travailleurs revendent une de leurs conditions de travail et de rémunération, ainsi que le respect de leur temps de travail et l'octroi d'avantages légitimes, tels que l'indemnité de panier pour les heures de nuit.

Malgré leur engagement et leur fidélité à la compagnie, ces employés déplorent une absence totale de reconnaissance professionnelle. Ils dénoncent une stagnation injustifiée dans leur carrière, qui contraste fortement avec les normes attendues d'une entreprise de cette envergure.



Face à cette situation, les travailleurs ont décidé de saisir l'inspection du travail pour faire valoir leurs droits. Lors d'une convocation le 19 décembre 2024, l'inspection du travail à quelque Royal Air Maroc de régulariser rapidement la situation.



Cependant, à la surprise générale, la compagnie a répondu le lendemain par des lettres de licenciement jugées abusives et fondées sur des accusations infondées. Ce geste est perçu comme une tentative de représailles envers des employés ayant osé réclamer justice.



Cette affaire met en lumière un défi majeur en matière de respect des droits fondamentaux des travailleurs et soulève des questions sur le rôle des entreprises étrangères au Sénégal. Les employés appellent à la mobilisation pour que justice leur soit rendue.



« Des travailleurs sénégalais licenciés de manière abusive par le Royal air Maroc pour avoir réclamé leur droit.

Qui pour les défendre ? Qui pour les protéger ?

Il est maintenant très et trop facile de créer des chômeurs au Sénégal et c’est sans conséquences après pour les employeurs et en premier l’Etat.

C’est quand même abusé. » A réagi Fatoush dans un post sur Facebook



