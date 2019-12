Au cours d’une cérémonie intime d’une heure, Bekki, vêtue d’une robe de mariée traditionnelle entièrement blanche, a promis d’aimer, d’honorer et de prendre soin de Mat jusqu’à ce que la mort leur sépare.



« J’ai acheté Mat il y a environ un an et je disais à qui veut l’entendre que je l’aime. Mes amis qui pensaient que c’était juste une plaisanterie m’ont dit ‘si tu l’aimes tant, pourquoi ne l’épouses-tu pas?’



« Je passe beaucoup de temps à m’occuper de lui, à le nettoyer et à l’aspirer quelques fois par jour et à m’assurer qu’il est toujours propre. Je n’imaginais pas ma vie sans lui. »



Bekki utilise un détergent pour nettoyer les tâches que ses deux jeunes enfants ont pu laisser sur Mat pendant la journée et le soir, elle le nettoie une dernière fois pour s’assurer qu’il passe la nuit sans saleté.



« Je suis un peu obsédée par Mat. Quand les enfants sont au lit, je m’allonge souvent avec lui et je partage avec lui mes pensées les plus intimes. Je suis une mère célibataire, donc il est devenu un confident et j’ai toujours l’impression que je réfléchis mieux quand on est ensemble. »



« Il y a quelques mois, quand un de mes amis m’a dit que je devais l’épouser, j’ai dit : ‘je le ferai alors. Au départ, c’était un peu amusant, mais j’ai rapidement commencé à prendre des renseignements sur comment épouser Mat. J’étais déterminée à aller jusqu’au bout. »



« Je ne pourrais pas être plus heureuse, j’ai vraiment hâte de passer Noël avec Mat. »