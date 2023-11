Rts: Souvenirs d’un passé glorieux à préserver et à consolider

Une maison qui a vu éclore de grands talents et des stars dans une ambiance empreinte de respect et de cordialité. La RTS, une grande école de vie, qui a imprimé sa marque indélébile dans l’espace audiovisuel au Sénégal en Afrique et dans le monde.



De Alioune Fall, Pathé Fall Dieye, Pape Racine Sy, Marcel Ndione, Guila Thiam, Mactar Sylla, Abdou Khoudoss Niang, Babacar Diagne, Ibrahima Sané, Cheikhou Omar Seck, Ndéye Gnagna Sidibé, Momar lo, Ngewane Niane, Ibrahima Souleymane Ndiaye, Mamadou Malaye Diop, Martin Boucar Faye, Pape laye Deme, Iba Guèye, Ahmed Bachir Kounta, El Hadji Mansour Mbaye, Samba Laobe Dieng, Mansour Sow, Diaite au standard, Laye Diagne, Cledor Diagne, Mamadou Baal, Doume Sow, Pape Khalil Touré, Abou Alassane Niang, Charles Ndione, Mame Less Camara, Jean Pierre Sene, Magib Gaye, Mansour Seck, Ibou Ndoye, Thiama Dieng, Amadou Alex Niang, Oumar Arame Fall, Pape Sene, Aly Ba l’américain, Magib Sene, Moustapha Ndiaye, Samba Mangane, Betty Bao, Maïmouna Maho Dieng, Mohamed Gassama, Demba Dieng, Seynabou Kor, Abdourakhmane Koita, Amadou Mbaye Loum, Lamine Touré, Pedre Ndiaye à l’actuel directeur général Racine Talla et la nouvelle équipe: beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Parmi ces visages qui nous étaient familiers certains ont quitté ce bas monde. Des femmes et hommes de valeur qui ont rayonné dans le cœur des Sénégalais. Des hommes et des femmes qui forcent le respect car adulés et très respectés. Ils ont tous donné le maximum d’eux-mêmes pour porter très haut le flambeau du travail bien fait et de la réussite totale.



La RTS était un grenier de talents avérés cités en exemple dans le monde de l’audiovisuel et même au-delà de nos frontières.



Parmi ces vedettes on retient: Abdoulaye Fofana, Djadji Touré, Sada Kane, Elisabeth Ndiaye, Sokhna Dieng, Matar Camara, Yves Jacques Sow, Pape Malick Guèye, Arame Diop, Daouda Ndiaye, Babacar Diagne, Madior Sylla, Mactar Sylla, Moise Ambroise Gomis, Khalil Guèye, Abdoulaye Diaw, Golbert DIAGNE, Jérôme Diouf, Sadiombi Diop, Nema SANE, Oumar Dia, Akhmadou Ba, Binetou Dieng, Marguerite Thiam, Maguette Wade Télé Variétés, Djibril Gaby Gaye, Aïssatou Laba Touré, , Marie Madeleine Diallo, Vieux Dorro Ndiaye, Daouda Guisse, Feu Boubacar Dabo, Balla Basse Diallo, Mamadou Lamine Doumbia, Sileye Ndiaye, Abou Alassane Niang, Demba Ndiaye, Lamine Moctar Coly, Abdoulaye Dabo, Fanta Fifi Kante.





Des voix radiophoniques qui parlaient un excellent français. Nous n’avons pas regretté d’avoir appartenu à cette maison où nous formions une famille et c’est également ce qui est le cas aujourd’hui. Hélas, la grande maison de la RTS a perdu beaucoup de ses agents qui ont trépassé.



Au demeurant, il convient de noter que nous regrettons l’ambiance qui prévaut aujourd’hui au sein de la maison mère avec des conflits à déplorer entre certains syndicats de la maison et la Direction générale. La défense des intérêts matériels et moraux doit être en bandoulière pour sauvegarder le calme et la sérénité entre les parties.



Au même moment, grâce au soutien indéfectible de Monsieur le Président de la République, la Rts vient d’acquérir des équipements techniques de dernière génération. A cela s’ajoutent la construction de la tour RTS et la réhabilitation des stations régionales.



Le Chef de l’Etat n’a ménagé aucun effort pour mettre les agents de la Rts dans d’excellentes conditions de travail. Un constat fait par toutes les parties prenantes au sein de la boîte. Ce qui augure d’un climat social apaisé pour entamer ensemble les grands changements et challenges qui s’offrent à la Radiodiffusion télévision Sénégalaise. L’heure n’est plus aux dissensions inutiles mais à une synergie des efforts pour mériter la confiance des sénégalais.



Nous en appelons ainsi à l’esprit d’ouverture et de management de l’actuel directeur général mon ami Racine Talla pour qui j’ai beaucoup d’estime et de considération pour sa vision qui consiste entre autres à territorialiser la télévision publique nationale aux contenus et couleurs des terroirs (RTS 4, 5) et le maillage national de la radio qui parle toutes nos langues et est dans toutes nos contrées. . .



Cette maison appelée la RTS n’a jamais connu de telles dissensions et celles-ci risquent de plomber le bon fonctionnement de la boîte qui a de nos jours tout à prouver encore sur le plan du pluralisme démocratique dans le respect des règles d’éthique et de déontologie. L’opinion attend de la Rts le respect strict de son rôle de service public. Il est temps de solliciter les bons offices des anciens de la RTS pour un apaisement gage de réussite dans le monde de l’audiovisuel au Sénégal en Afrique et dans le monde.



La RTS, comme je le disais souvent à l’antenne, c’est l’expérience qui fait la différence. Vivement le retour au calme et à la sérénité au sein de l’entreprise.



Mbaye DIOUF

Ancien de la RTS







