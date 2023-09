Rues inondées, embouteillages à vous donner des migraines

Après la pluie, le beau temps. Oui, hier, le temps était "sexy". De quoi jouer les prolongations au lit, quitte à bouder le bureau. Ceux qui ont eu le malheur de sortir pour aller au boulot, ont vécu l’enfer, qu’ils auraient pu vivre au lit. Vous voulez une vidéo ?



Ce sont d’abord des routes et quartiers inondés et impraticables comme dans l’axe Bopp-Colobane, où des véhicules flottaient. Et un peu partout dans la capitale, jusqu’à l’autoroute à péage, des embouteillages monstres. Des gens ont fait plus de deux heures dans l’axe Hlm Grand-Médine - Cité Keur Gorgui.



Sur l’autoroute et partout dans la ville, c’était la grande pagaille. Ce qui a poussé les gens à se demander où ont été engloutis les 700 milliards de francs destinés à mettre fin aux inondations. La réponse coule de source. Ça a servi à construire des châteaux. Mais chut, ne le dites à personne.











Le Témoin