Rufisque - Cap des Biches : Les populations se plaignent de l’absence de Samuel Sarr et réclament sa libération L’utilité de certains hommes d’affaires se mesure le plus souvent dans les moments de communion et de partage. A l’approche des fêtes religieuses, l’homme d’affaires Samuel Samuel Sarr, Pdg de West African Energy, incarcéré depuis un certain temps, manque de manière cruciale aux populations de Rufisque. Il avait l’habitude d’offrir à pareil moment, des lots de denrées alimentaires et d’autres appuis financiers aux populations.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Mars 2025 à 14:19

Cette fois-ci, sentant le vide, ces populations de Rufisque - Cap des Biches se plaignent lamentablement de l’absence de Samuel et réclament sa libération dans les plus brefs délais.



Le boss de West African Energy, emprisonné, dit-on, mérite un meilleur traitement, vu son rôle important dans l’économie sénégalaise.

