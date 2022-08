Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rufisque/Décès de l’adjointe au Maire: Rokhaya Diop "dépeinte comme une dame agissante et effacée" Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Août 2022 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

La victoire à Rufisque de l’inter-coalition Yewwi-Wallu a été tristement endeuillée ce lundi 1er août, lendemain des élections législatives. En effet, une adjointe au maire de la ville, Sokhna Rokhaya Diop, est décédée lundi 01er août. Une nouvelle qui tombe comme un couperet au lendemain de la victoire de l’inter-coalition Yewwi-Wallu aux élections législatives dans la cité coloniale. Les témoignages fusent de toute la classe politique locale à l’annonce du brutal rappel à Dieu de Sokhna Rokhaya Diop. « Triste nouvelle en ce matin de victoire », a écrit le conseiller municipal Bara Diouf sur sa page Facebook, rapporte LeTémoin.



Militante du Parti pour l’Unité et le Rassemblement (PUR), la défunte est dépeinte comme une dame agissante et effacée. « Rokhaya était une personne courtoise, une militante dévouée, efficace dans le travail et très discrète. Le conseil municipal de la ville de Rufisque et le bureau municipal perdent un élément important de notre dispositif », a témoigné Bara Diouf membre de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw). Le maire de la ville, le Dr Oumar Cissé, perd ainsi un soutien de taille dans le bureau municipal. La défunte adjointe au maire était l’épouse de l’imam Alassane Ndiaye résidant au quartier Médine dans la commune de Rufisque Ouest. Elle était la présidente de la mutuelle de santé de ladite commune.



