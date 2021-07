Rufisque: Décès de l'ancienne députée Awa Diop: Macky Sall déploie une délégation conduite par Oumar Gueye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021

C'est une forte délégation conduite par le porte parole du gouvernement, Oumar Gueye, ministre en charge Collectivités territoriales. Elle est composée du ministre du Travail, Samba Sy et du ministre d’Etat Ismaila Madior Fall, du Préfet du département de Rufisque, du député Souleymane Ndoye. Président du Conseil départemental, du maire de Yéne Gorgui Ciss et d'autres élus territoriaux et personnalités politiques. Après une présentation de la délégation accueillie par le maire de Rufisque Ouest, Aliou Mar, le ministre Oumar Gueye est d’abord revenu sur les relations particulières entre la défunte et son Excellence le President Macky Sall. « Le Président Macky Sall et Mme Awa Diop étaient tous les deux des camardes de Parti. Ils ont abattu un travail remarquable pour le développement du Sénégal, jusqu’à ce que le President Macky Sall a brigué le suffrage des Sénégalais. Et depuis lors, ils entretiennent ces mêmes relations", témoigne Oumar Guèye.



