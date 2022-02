Rufisque-Dépouille supposée d’un homosexuel : Dangou Mbélélane refuse l’inhumation Où a été enterré le trentenaire que les populations de Dangou et environs (Rufisque Nord) taxent d’homosexuel ? En tout cas, la tentative de l’inhumer au cimetière Mbélélane de Dangou n’a pas connu une suite favorable.

Les habitants de la localité ont rallié le cimetière qui demeure le plus grand de Rufisque juste après la grande prière du vendredi. La raison, il était programmé à cette heure l’inhumation du jeune habitant le quartier de Santhiaba (Rufisque Nord) qu’une rumeur tenace a vite dépeint comme un homosexuel. Les proches du défunt venus au cimetière pour les préalables ont vite rebroussé chemin devant la détermination des habitants qui se sont refusés à toute compromission.



« Nous sommes là pour nous opposer à l’inhumation de ce jeune. Dans ce cimetière ne reposera pas d’homosexuel. Ce message est une alerte pour montrer encore que les populations rejettent l’homosexualité. Toutes les confréries du Sénégal ont montré leur position sur ce fléau et par notre refus nous lançons un message clair aux autorités », a soutenu Massamba Guèye, président de l’Asc du quartier Dangou Nord.



«Tous les habitants sont sortis pour empêcher l’inhumation du jeune qu’on affirme être un homosexuel.C’est normal que les gens se lèvent parce que dans ce cimetière reposent des hommes de Dieu et un homosexuel n’y a pas sa place», a indiqué Bouba Bâ, un quinquagénaire ayant fait le déplacement jusqu’au cimetière.



D’après un habitant du quartier Santhiaba qui s’est voulu prudent sur le supposé statut d’homosexuel collé au jeune, la prière mortuaire a finalement eu lieu un peu avant la prière de timiss.



« Après la prière mortuaire dirigée par l’imam, la dépouille a été mise dans une voiture qui s’est dirigée vers une destination inconnue. Ils ont demandé aux gens de se rendre à la maison du défunt pour attendre le retour des personnes chargées d’assurer l’inhumation», a-t-il révélé. Aucun indice sur le lieu d’enterrement du jeune n’est perçu pour le moment. En tout cas ce n'est pas au cimetière de Dangou où les populations sont restées jusque tard dans la soirée pour ne pas se faire surprendre.

