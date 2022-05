Rufisque / Ismaïla Madior Fall tire sur l’opposition : «Des gens sans aucune expérience d’Etat»

Des hommes d’Etat qui peuvent incarner le pouvoir, Ismaïla Madior Fall n’en trouve pas dans l’actuelle opposition. Après avoir rappelé la dimension des opposants Abdoulaye Wade et Macky Sall, profils idéaux pour la charge de président de la République, le ministre d’Etat qui participait dimanche à une journée d’échanges organisée par les partis alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar a disqualifié les tenants de l’opposition.



« Aujourd’hui, cette opposition, elle est incarnée par qui ? Elle est incarnée par des gens sans expérience, peut-être de leur vie personnelle mais aucune expérience d’Etat », a raillé le responsable apériste. « Elle est incarnée par des gens qui ont maille à partir avec la Justice. Je ne les condamne pas ; ils sont présumés innocents jusqu’à ce qu’un tribunal établisse leur culpabilité définitive. Mais c’est des gens qui ont maille à partir avec la justice et ce n’est pas pour n’importe quelle infraction (…) C’est tout de même des infractions ordinaires, les pénalistes disent crapuleuses », a poursuivi le candidat malheureux à la Ville de Rufisque lors des dernières Locales.



Le professeur de Droit constitutionnel appelle à mobiliser la jeunesse pour poursuivre le travail dans le Bby qui, selon lui, est la plus grande coalition qu’ait connue le pays. « Pour notre majorité, il faut qu’on se batte pour garder la continuité de notre régime politique. Quand je dis continuité de notre régime c’est que Benno Bokk Yakaar garde le pouvoir pour continuer le formidable travail que le Président Macky Sall et ses alliés sont en train de mener depuis 2012 », a-t-il dit.



Des alliés frustrés mais toujours solidaires



La rencontre tenue au siège du parti pour le progrès et la citoyenneté (Ppc) du député Seydou Diouf, a été l’occasion d’échanges des partis alliés sur le thème : «Elections législatives : enjeux, défis et synergie d’actions». C’est le représentant local du parti de la Réforme, Ousmane Sèye qui a prononcé le mot d’ouverture de la rencontre ayant enregistré la présence des principaux leaders locaux des partis alliés. A l’exercice, les alliés ont fait part de leur frustration au sein de la coalition présidentielle et ont demandé plus de considération.



« Nous sommes des alliés solidaires, généreux et loyaux mais nous demandons plus de considération. C’est une demande légitime compte tenu de notre engagement », a insisté Moustapha Dieng, secrétaire départemental d’Aj version Landing Savané. Il a fait cas du devoir d’unité, de rassemblement et de mobilisation qui doit prévaloir en perspective des Législatives.



Dans la déclaration finale ayant sanctionné la journée, ils se sont engagés à participer à la campagne électorale, à la bataille pour la victoire au soir du 31 juillet 2022 et à donner une majorité écrasante au Président Macky Sall, pour qu’il termine son mandat en toute quiétude.











