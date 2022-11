Rufisque: L’Apr démarre la vente de carte dans un moment de communion et d’engagement C’est ce lundi au CNFA que la vente des cartes de l’ alliance pour la république (Apr) a été officiellement lancée dans le département de Rufisque.La séance qui s’est déroulée dans un moment de communion, d’ambiance et d’engagement, a enregistré la présence des ministres Oumar Gueye et Ismaila Madior Fall , de l’honorables député Souleymane Ndoye, des membres du HCCT et du CESE, des maires, militants et responsables du parti. Les travaux se sont tenus sous la supervision du ministre de l’Enseignement supérieur Moussa Balde, chef de la mission.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Novembre 2022 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

Le coordonnateur de l’Apr dans le département de Rufisque, Monsieur Oumar Gueye a d’abord souhaité la bienvenue au ministre Moussa Baldé et sa délégation. Dans son intervention, le ministre Oumar Gueye soutient qu’il s’agit de matérialiser officiellement l’adhésion en masse des responsables et militants qui soutiennent le President de la République dans le département de Rufisque.



Mr Gueye appelle ses camarades à une remobilisation des troupes d’abord pour la réussite de la vente des cartes dans le département et ensuite porter la candidature de Macky Sall en 2024. Avant d’introduire le ministre Moussa Baldé qui a conduit la délégation, le coordinateur de l’Apr du département de Rufisque, rassure et assure que toutes les communes présentes à cette rencontre sont prêtes à accomplir leur mission et se sont bien organisées pour la vente des cartes.



Prenant la parole, Moussa Baldé a rappelé l’historique du Parti depuis sa création le 1er Décembre 2008. C’est à partir de la devise du parti : travail - solidarité- dignité, qu’a été élaboré le yonou yokkoute, la marche vers le progrès et l’émergence.



Le Messenger du Parti dans le département est largement revenu sur les réalisations du President Macky Sall et ses grands projets à Diamniadio. Revenant sur la vente des cartes dont l’objectif est de découlé 1 500 000 cartes à travers tout le pays , Mr Baldé estime que le département de Rufisque a un quota de 60 000 cartes.



« Il s’agira de vendre les cartes de la manière la plus inclusive et la plus large possible à travers une transparence totale », a déclaré le ministre de l’enseignement supérieur Moussa Baldé.





















