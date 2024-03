Rufisque: Le nouveau Préfet Abdou Khadir Diop s'engage pour l'amélioration de l'environnement

Accompagné de la Direction des Services Techniques (DST) de la ville de Rufisque et du chef de l’école BTP, le Préfet a effectué, ce vendredi 29 mars 2024, une visite du canal central afin de superviser les travaux de curage nécessaires et de garantir la continuité des efforts avant l'arrivée de la saison des pluies. Ces travaux, qui étaient en suspens depuis 2014, sont identifiés comme une source majeure des inondations récurrentes à Rufisque.



Face à cette situation critique, M. Abdou Khadir Diop a annoncé la mise en place de mesures fortes visant à atteindre l'objectif principal d'amélioration de l'environnement local. Parmi ces mesures, des actions décisives seront prises pour débarrasser le canal de toutes les ordures et détritus qui l'obstruent, et ce, dans un avenir proche, selon les dires de l'autorité départementale.



Birame Khary Ndaw