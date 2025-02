Rufisque : Les Députés Youngaré Dione et Khady Sarr mobilisent l’AGEROUTE pour la réalisation des Autoponts Dans une démarche concrète pour concrétiser leurs engagements de campagne, les honorables députés Youngaré Dione Dit Issa et Khady Sarr, élus du département de Rufisque, ont rencontré ce jeudi les responsables de l’AGEROUTE. L’objectif était de relancer les discussions sur les autoponts promis, un projet clé pour désengorger la circulation et renforcer la connectivité territoriale.

Lors de cette réunion, les deux parlementaires ont insisté sur l’urgence d’agir face au déficit criant d’infrastructures routières à Rufisque. « La fluidité de la circulation est un enjeu quotidien pour nos concitoyens. Les embouteillages aux carrefours stratégiques freinent non seulement l’économie locale, mais aussi l’accès aux services essentiels », a souligné l’Honorable Youngaré Dione Dit Issa. Leur plaidoyer s’est articulé autour de trois axes majeurs : la réalisation d’autoponts pour désenclaver les nœuds routiers congestionnés, l’amélioration de la mobilité intercommunale pour faciliter les échanges entre les localités, et la sécurisation des déplacements des personnes et des biens, gage de bien-être socioéconomique.



Les responsables de l’AGEROUTE ont accueilli favorablement les propositions, saluant « la détermination des députés à porter la voix de leur territoire ». L’agence a réaffirmé son implication dans le projet Sénégal 2050, une vision nationale plaçant les infrastructures routières au cœur de la transformation économique. « Ces autoponts s’inscrivent dans une dynamique plus large de modernisation du réseau routier sénégalais. La collaboration avec les élus locaux est essentielle pour prioriser les actions sur le terrain », a déclaré un représentant de l’AGEROUTE.



À l’issue des échanges, les deux parties ont convenu d’un calendrier de suivi pour accélérer les études techniques et le montage financier des projets. Les députés ont exprimé leur satisfaction : « Cette rencontre marque une étape cruciale. Nous veillerons à ce que les promesses se transforment en réalités tangibles pour nos populations », a insisté l’Honorable Khady Sarr.



Cette collaboration entre élus locaux et institutions étatiques illustre une synergie prometteuse pour Rufisque. Alors que le Sénégal aspire à devenir un pays émergent d’ici 2050, de tels projets incarnent l’esprit du "Faire ensemble" prôné par les autorités. Reste désormais à concrétiser ces ambitions, pour offrir aux habitants de Rufisque une ville où circuler rime enfin avec liberté et efficacité. Un prochain point d’étape est prévu dans trois mois pour évaluer l’avancement des études techniques.



Birame Khary Ndaw





