Rufisque-Liste départementale de Bby Des femmes apéristes récusent le choix porté sur Diary Diène

Lors d’une réunion d’urgence tenue samedi au quartier Fass (Rufisque-Nord), des femmes de l’Apr ont estimé que le patron de la coalition a fait erreur dans son casting. «Nous ne sommes pas d’accord sur le choix du Président Macky Sall porté sur la personne de Diary Diène qui a tout le temps foulé aux pieds les directives du parti», ont insisté ces dames en provenance de différentes localités du département dont Rufisque Nord, Sangalkam, Rufisque Est et Rufisque ouest.



«Lors des Locales de 2014, elle est allée se ranger derrière feu Badara Mamaya Sène alors que la coalition avait sa liste dirigée par Arame Ndoye. Elle a fait la même chose pour les Locales de 2022 pour lesquelles elle a participé avec une liste rivale à celle dirigée par le ministre Ismaïla Madior Fall», ont fait remarquer dans leur déclaration ces responsables. Pour l’instant aucun document n’est venu officialiser ce choix, selon ces femmes.



«Nous espérons que ce n’est qu’une fausse rumeur. (…) Nous n’avions jamais auparavant contesté la décision du Président. Mais, cette fois-ci, nous ne l’accepterons pas», ont-t-elles averti à ce propos, précisant qu’elles ne lèveront même pas le plus petit doigt pour soutenir la candidate supposée de Bby.



Une sortie qui n’ébranle outre mesure Mme Diène. Contactée par téléphone, elle a précisé : «C’est juste un groupuscule de femmes qui font dans la diversion. Je n’ai même pas le temps de réagir à leurs propos car pour le moment des choses plus importantes m’attendent. Ce qu’elles doivent savoir c’est que cette année c’est la mienne car je suis à la Ville et à la commune contrairement à elles. Si le Président m’investit il faut qu’elles acceptent cela alors.»



Diary Diène assure disposer du soutien de toutes les femmes authentiques du parti présidentiel. Il faut noter que les investis de la coalition présidentielle n’ont pas encore officiellement été dévoilés, cependant le député Ndiagne Diop, maire de Bambylor et Diary Diène, responsable du parti à Rufisque Est, ont été choisis pour diriger la liste selon des indiscrétions. Le maire de Diamniadio, Moulaye Guèye, et Aminata Lô de Sébikotane seraient les suppléants

Le Quotidien