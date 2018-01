Rufisque - Rencontre avec les organisations féminines : Salimata Diop Dieng arrose les femmes à coup de millions FCFA

Le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Salimata Diop Dieng, poursuit ses rencontres avec les femmes. A Rufisque, hier, elle a octroyé une enveloppe de 185 millions de FCFA aux organisations féminines dudit département. C’était en présence du ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye, du président du Conseil départemental ainsi que des maires des 12 collectivités locales.



« Plus de 59 nouvelles unités économiques pour l’entrepreneuriat féminin seront lancées avec un financement global de 185 millions de FCFA, dont 50 millions en équipement », annonce Mme le ministre Salimata Diop Dieng. Un financement adossé à une enveloppe de 30 millions de FCFA destinée aux femmes qui s’activent dans le petit commerce de fruits et de produits halieutiques. Il s’y ajoute un programme de renforcement des compétences au profit de 568 femmes, à l’actif du PIDES dans la commune de Yenne et du CEDAF dans le département de Rufisque.



« Il est attendu de cet investissement, un impact socioéconomique sur plus de 2 000 femmes des 12 communes du département de Rufisque », fait-elle remarquer. Un geste magnifié par les femmes qui, en outre, ne veulent pas être laissées en rade sur l’année sociale décrétée par le président de la République, Macky Sall. Par ailleurs, Mme le ministre de la Femme a exhorté les femmes de Rufisque, à faire bon usage de cet important financement. Ce, afin de faire de leur autonomisation économique, une réalité.









L’Observateur