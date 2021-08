Rufisque: Une baleine blessée s'échoue sur la plage et... Une baleine s’est échouée sur la plage à Keur Kao Rufisque. Sur ces images, on peut voir le cétacé visiblement blessé. Les populations riveraines qui l’entourent, tentent de la sauver et de la remettre à la mer, rapporte emedia.

