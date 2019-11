Rufisque: Une mineure de 16 ans accouche à l’hôpital et étrangle son bébé

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

Un drame s’est produit à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Une fille, âgée de 16 ans, engrossée par son petit ami, a accouché. Ayant reçu l’assistance sans faille du personnel médical, elle accouche par césarienne d’un bébé qui ne souffrait d’aucune complication.



Quelques heures plus tard, elle étrangle à mort son bébé. Constatant le drame, les sages-femmes ont informé la police qui a filé directement chez le père du nouveau -né pour le cueillir et le placer en garde-à-vue pour détournement de mineure.



La maman quant à elle, est toujours sous surveillance médicale. Elle devra s’expliquer sur le mobile de son acte, quand elle se remettra de son opération. D’après L’Observateur, L’enquête suit son cours.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos