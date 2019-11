Rufisque: actes de vandalisme après les matchs de navétanes d'hier ( VIDEO) Cette vidéo est accompagnée d'un cri de cœur poignant de ce rufisquois sur la page Facebook stop à l'incivisme au Sénégal. Voici le message.





Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 15:12

Chers compatriotes, Chers frères et sœurs de ce pays, nous vous interpellons sur une situation écœurante qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Je m'indigne encore une fois devant vous, en vous adressant mes cris de cœur. Je ne sais pas si c'est un acte de vandalisme, d'indiscipline ou bien même de penser que ce pays appartient à celui qui a envie de faire ce tout ce qui lui plait en tout cas c'est grave. Je ne sais pas encore s'il faut éliminer tout bonnement les activités sportives informelles (Navétanes) ou plutôt de l'assainir mais il est temps de réagir face à cette situation. Vous imaginez vers environ 00h 45 jusqu'à 01h du matin au moment ou les malades se reposent et certains doivent se lever tôt le matin pour aller au travail, ils viennent déverser leurs colères en dérangeant la population de t Rufisque de leurs sommeils parce qu'ils ont été battu par l'équipe adverse. L'heure est grave pour que les autorités réagissent face à cette situation, j'ai un cœur meurtrie.

#stopalincivisme



