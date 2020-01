Rufisque : le préfet retarde l’autorisation, Nio Lank tient un rassemblent Nio Lank a tenu un rassemblement, hier, à Rufisque pour protester contre la hausse du prix de l’électricité et exiger la libération de Guy Marius. Le collectif a dû revoir ses plans après le retard apporté à la délivrance de l’autorisation de la marche initialement prévue par la plateforme citoyenne.

« Le préfet n’a délivré l’autorisation de manifester qu’à midi pour une marche qui était prévue dans l’après-midi. C’est une volonté manifeste de sabotage, mais nous sommes là et la mobilisation est grande », a martelé Thiat, qui a fait le déplacement sur la vieille ville pour prêter main forte à ses camarades.

« Les gens sont venus, la mobilisation et la détermination sont là. Si l’Etat veut qu’il n’y ait plus de manifestations et de distribution de flyers, il n’a qu’à libérer Guy Marius Sagna et annuler la hausse du prix de l’électricité. Nous allons continuer à distribuer des flyers partout dans le pays et personne ne pourra nous l’interdire », a-t-il ajouté sur la RFM.



