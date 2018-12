Rufisque se prépare à abriter le mega-meeting Sargal Macky Sall, le 29 décembre

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Sangalkam Oumar Guèye, Coordonnateur départemental de la mouvance présidentielle a convoqué ce dimanche 16 décembre 2018 à Sangalkam, une assemblée générale en prélude du Méga-meeting initié par les hauts responsables de la coalition Benno Book Yaakar, prévu le samedi 29 décembre 2018 à Rufisque.



Devant des responsables politiques, religieuses et coutumières, le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime Oumar Guèye a orienté son discours sur les nombreuses réalisations du Président Macky Sall et cela, dans tous les secteurs :



« Son Excellence M.Macky Sall, président de la République du Sénégal n’a pas perdu de temps pour mettre le pays sur les rails de l’émergence. Avec lui, nous vivons dans l’ère de la modernité. Depuis 1960, le Président Macky Sall est le seul président qui a pu en si peu de temps faire ce bilan, dans tous les secteurs (Pêche, Agriculture, Energie, Elevage, Infrastructure etc…)



C’est dans ce sens que j’invite toute la population de Rufisque à travailler dans l’unité et la cohésion pour la réélection du Président Macky Sall au premier tour, au soir du 24 février 2019.



Le samedi 29 décembre, nous donnerons au Président Macky Sall comme cadeau de nouvel an, ce Méga-meeting qui regroupera tous les responsables du département ainsi que les citoyens qui ont eu à parrainer Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yakar », a déclaré Oumar Guéye.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos