Rumeur sur sa démission à la TFM: Pape Cheikh Diallo brise le silence

Depuis plusieurs jours, court la rumeur selon laquelle Pape Cheikh Diallo aurait démissionné de la Télévision futurs média (TFM). Cependant, l’animateur vedette de la chaîne n’a jamais démissionné et jusqu’à présent on ne sait toujours pas d’où est venue cette information.



Faisant une sortie pour dénoncer cette fake new, Ndoye Bane a contacté le principal intéressé, qui en a profité pour mettre les choses au clair. "Je n’ai jamais démissionné", déclare-t-il.